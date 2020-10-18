نتنياهو يهاتف وزير الخارجية البحريني

تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هاتفيا يوم الأحد، مع وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني ومع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مينوتشين.

وجاء الاتصال قبيل التوقيع في المنامة على 7 مذكرات تفاهم بين إسرائيل والبحرين.

ورحب رئيس الوزراء نتنياهو بذلك، وقال "إننا ندفع السلام قدما من خلال اتخاذ خطوات عملاقة".

كما رحب بالرحلة الجوية الأولى التي أقلعت من إسرائيل وهبطت اليوم في البحرين، وصرح بأنها تشكل امتدادا للاختراق قدما نحو السلام".

يتبع..