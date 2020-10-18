أردوغان يتهم ثلاثية مينسك بإمداد أرمينيا بالسلاح في نزاع قره باغ

وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انتقادات شديدة اللهجة إلى روسيا وفرنسا والولايات المتحدة، محملا إياها المسؤولية عن تقديم دعم عسكري إلى أرمينيا في نزاع قره باغ.

واتهم أردوغان اليوم الأحد، أثناء مؤتمر فرع حزب العدالة والتنمية الحاكم في ولاية شرناق جنوب شرقي تركيا، الدول الثلاث (التي تترأس بشكل مشترك مجموعة مينسك الخاصة بتسوية أزمة قره باغ ضمن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا) بـ"الانحياز" إلى أرمينيا وإمدادها بمختلف أنواع الأسلحة.

كما حمل الرئيس التركي أرمينيا المسؤولية عن الخروقات المتكررة للهدنة الإنسانية المعلنة في قره باغ.

وكرر أردوغان المزاعم التي تتحدث عن مشاركة عناصر من شركة "فاغنر" الخاصة الروسية في النزاع الليبي إلى جانب قوات "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر، مشددا على أن تركيا "تقف بوجه الظلم في ليبيا".

وتعد تركيا أكبر حليف لأذربيجان في نزاع قره باغ ولحكومة الوفاق الليبية في طرابلس على حد سواء.

المصدر: وكالات