مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن ينفي أي دور له بنقل السفير الإيراني إلى صنعاء

نفى مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، عبر تغريدة على حساب صفحته الرسمية في "تويتر"، أي دور نسب له في نقل السفير الإيراني الجديد لدى صنعاء، حسن ايرلو، إلى اليمن.

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وشدد مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، على ضرورة التأكد من المعلومات قبل نشرها، وحث الإعلاميين على التواصل مع القسم الإعلامي للمكتب للتحقق من دقة المعلومات، مدرجا موقع القسم الإعلامي الخاص به ضمن التغريدة.

وأعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية، سعيد خطيب زادة، يوم امس السبت، بأن السفير الايراني الجديد في اليمن، حسن ایرلو، وصل الى صنعاء، مشيرا إلى أن إيرلو مطلق الصلاحية.

المصدر: "وكالات"