السفير الإيراني الجديد في اليمن يصل إلى صنعاء لتسلم مهامه

وصل السفير الإيراني الجديد في اليمن، حسن ایرلو، إلى صنعاء، بحسب ما صرح به المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة.

وقال خطيب زادة، إن سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية فوق العادة ومطلق الصلاحية، حسن ايرلو، قد وصل إلى صنعاء.

وأضاف، أن السفير الإيراني الجديد في صنعاء سيقدم قريبا نسخة من أوراق اعتماده لوزير الخارجية في حكومة الإنقاذ الوطني، هشام شرف، كما سيقدم أوراق اعتماده لرئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن، مهدي المشاط.

يذكر أن حكومة الانقاذ الوطني في اليمن كانت قد عينت ابراهيم محمد الديلمي سفيرا فوق العادة ومطلق الصلاحية لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية قبل أكثر من عام.

وفي حينه قال المتحدث السابق باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، في تصريحه الاسبوعي للصحفيين إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية كان لها سفير في صنعاء، وما زالت العلاقات على مستوى سفير بين الطرفين، ولكن نظرا لوقوع بعض المشاكل والهجمات والتعرضات على محيط السفارة الإيرانية فإن الأمور قد تعرقلت بعض الشيء، إلا أنها ستستأنف ويجري البحث لتعيين سفير جديد".

المصدر: فارس