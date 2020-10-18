مستشار الأمن القومي الإسرائيلي من البحرين: لدينا قواسم مشتركة كثيرة وسنغير معا وجه المنطقة

باللغة العربية، رحب مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات لدى وصوله البحرين اليوم الأحد بإقامة العلاقات بين المنامة وتل أبيب، قائلا إن هذه الخطوة "ستغير المنطقة بأكملها".

وصرح بن شبات اليوم الأحد لدى وصوله المنامة على رأس الوفد الإسرائيلي المشارك في مراسم إقامة العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والبحرين، في كلمة ألقى الجزء الأول منها باللغة العربية: "هذا اليوم يوم عظيم. اليوم يتحول فصل آخر لرؤية السلام إلى واقع".

وشكر بن شبات، نيابة عن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، العاهل البحريني حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة على "قياداته ورؤيته بعيدة المدى".

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وقال إن إسرائيل تتطلع إلى إقامة "علاقة دفيئة واسعة النطاق وعميقة" مع البحرين ليس بين الحكومتين فحسب بل وبين الشعبين، مشيرا إلى أن هذه العلاقات ستفيد الطرفين على أكثر من صعيد وتتخلق "صداقة حميمة" بين الشعبين.

وتابع: "إسرائيل تمد يدها في سلام حقيقي إلى الشعب البحريني وقيادته الشجاعة. معا سنغير وجه المنطقة لصالح شعبينا".

وشكر بن شبات الجانب البحريني على حسن الضيافة، قائلا: "نتطلع إن شاء الله إلى استضافتكم في إسرائيل قريبا".

وفي الجزء الثاني من كلمته الذي جاء باللغة العبرية، لفت بن شبات إلى وجود كثير من القواسم المشتركة بين إسرائيل والبحرين، موضحا أن كلا الدولتين صغيرتان من الناحية الجغرافية ومن حيث عدد السكان، غير أنهما تتميزان بـ"روح الفتح".

المصدر: RT + تايمز أوف إسرائيل