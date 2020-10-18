تجربة ناجحة لصاروخ هندي أصاب هدفه بدقة عالية في بحر العرب (فيديو)

نفذت الهند بنجاح، اليوم الأحد، الإطلاق التجريبي لصاروخ "براهموس" البحري الذي تفوق سرعته سرعة الصوت، حسبما أفادت هيئة أنشطة البحث والتطوير العسكرية الهندية.

وأشارت الهيئة في بيان إلى أن عملية الإطلاق نفذت من متن مدمرة "تشيناي" الشبحية التابعة للقوات البحرية الهندية، مضيفة أن الصاروخ أصاب الهدف في بحر العرب بدقة عالية.

ونفذت الهند في الأزمنة الأخيرة سلسلة من اختبارات الصواريخ الجديدة، بما فيها صاروخ "براهموس" المجنح، الذي يمكن أن يضرب أهدافا تقع على بعد 400 كلم من نقطة الإطلاق، وصاروخ "شاوريا" فرط الصوتي التكتيكي قريب المدى، وصاروخ "سمارت" المستحدث المضاد للغواصات، وذلك بالإضافة إلى ورود تقارير عن اختبارات ناجحة لصاروخ "رودرام-1" المضاد للإشعاعات، وصاروخ "بريتخفي-2" الباليستي.

المصدر: نوفوستي