شكري يؤكد لنظيره الألماني رفض مصر لـ"السياسيات التوسعية لبعض دول المنطقة"

أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في مكالمة مع نظيره الألماني، هايكو ماس، دعم مصر لتسوية القضية الفلسطينية بناء على حل الدولتين، ورفضها "السياسيات التوسعية لبعض دول المنطقة".

وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، بأن شكري أجرى اتصالا هاتفيا مع ماس تركز على "تناول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك للبلدين، وكذا سبل دفع آفاق التعاون الثنائي".

وذكر حافظ أن الاتصال "شهد تبادلا للرؤى فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية التي تحظى باهتمام البلدين، حيث تطرق الوزيران إلى مستجدات القضية الفلسطينية والجهود المبذولة لإحياء عملية السلام بناء على مبدأ حل الدولتين ووفقا لمقررات الشرعية الدولية، وذلك في إطار متابعة ما تم تناوله في الاجتماع الوزاري الأخير الذي عقد في عمّان بمشاركة كل من مصر والأردن وألمانيا وفرنسا".

وأضاف أن المحادثات تطرقت إلى الأوضاع في شرق المتوسط، حيث "تباحث الوزيران حول ما بذل من جهود لإعادة الاستقرار إلى المنطقة خاصة بعد أن شهدت حالة من التوتر المتزايد خلال الفترة الأخيرة".

وشدد شكري في هذا السياق على "رفض مصر لسياسة التوسع وخلق التوتر التي تنتهجها بعض الأطراف الإقليمية"، مؤكدا "استمرار مصر في التعاون والتنسيق مع جيرانها والدول الصديقة المختلفة لضمان الوصول إلى الأمن والسلام المنشودين لكل شعوب المنطقة".

وأفاد حافظ بأن الاتصال شهد كذلك تباحثا حول "عدد من الموضوعات المطروحة في إطار العلاقات الثنائية بين الدولتين الصديقتين، إذ أشاد شكري وماس بما تم التوصل إليه من حيث تطوير العلاقات... في العديد من المجالات".

المصدر: RT