اليونان تهاجم تركيا: ردود الفعل التركية حمقاء وتشنجية وادعاء شائن أنها قاسم مشترك

ردت وزارة الخارجية اليونانية، اليوم السبت، على اتهامات وجهتها أنقرة لأثينا، تعقيبا على التصريحات التي أدلى بها رئيس الدبلوماسية اليوناني، نيكوس ديندياس، خلال زيارته إلى أرمينيا.

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وصرح المتحدث باسم الخارجية اليونانية، ألكسندروس غينيماتاس، ردا علي بيان صدر عن وزارة الخارجية التركية: "ردود الفعل التركية الحمقاء والتشنجية في أعقاب المجلس الأوروبي وحول زيارة وزير الخارجية نيكوس ديندياس إلى أرمينيا والعراق، هي لتسليط الضوء على المأزق الدولي الذي نتج عن خياراتها وأفعالها".

وتابع المتحدث باسم الوزارة "أما فيما يتعلق بادعاء أنقرة الشائن بأنها هي قاسم مشترك لحل جميع المشاكل في المنطقة، فمن المناسب تأكيدها مع دول المنطقة التي ربما تشعر أنها هي قاسم مشترك لمشاكل كل هذه الدول".

ويوم الجمعة، قال المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي، إن اليونان هي سبب "كافة المشاكل" في المنطقة. وأضاف أقصوي، في معرض انتقاده تصريحات وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس. خلال زيارته إلى أرمينيا مؤخرا، أن هذه التصريحات تعتبر "دليلا جديدا على اتباع أثينا سياسة التصعيد والتوتر ضد أنقرة، بدلا من الحوار وحسن الجوار والتعاون".

وشدد أقصوي على أن تركيا هي "القاسم المشترك" لحلول كافة الأزمات في المنطقة، متهما . اليونان بأنها "تختلق المشاكل في المنطقة وتدعمها".

المصدر: RT + وكالات