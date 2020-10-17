الهند توافق على إجراء الاختبارات السريرية للقاح "سبوتنيك-V" ضد كورونا

أعلن صندوق الاستثمار المباشر الروسي، أن السلطات الهندية الخاصة بمراقبة الأدوية أعطت موافقتها لإجراء تجارب سريرية للمرحلة الثانية والثالثة للقاح الروسي "سبوتنيك-V" في الهند.

وقال صندوق الاستثمار الروسي، اليوم السبت: "سيتم إجراء تجارب متعددة تحت المراقبة، وستشمل اختبارات السلامة والمناعة".

واتفق صندوق الاستثمار والشركة الهندية لصناعة الأدوية على التعاون لإجراء تجارب سريرية للقاح الروسي ضد كورونا "سبوتنيك-V" في الهند في سبتمبر الجاري، وكجزء من الاتفاقيات، سيوفر الصندوق 100 مليون جرعة من اللقاح، بعد الحصول على الموافقة من السلطات الهندية المختصة.

تجدر الإشارة إلى أن لقاح "سبوتنيك-V"، الذي أنتجه معهد "غاماليا" الروسي قد حصل على شهادة تسجيل من وزارة الصحة الروسية، في أغسطس الماضي، ليصبح أول لقاح مسجل لفيروس كورونا في العالم.

المصدر: نوفوستي