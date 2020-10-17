إعلام إسرائيلي: إسرائيل والبحرين ستوقعان اتفاقا دبلوماسيا مرحليا

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية السبت، بأنه من المرتقب أن توقع إسرائيل والبحرين، غدا الأحد، على اتفاق مرحلي مشترك بشأن "إقامة علاقات سلام وعلاقات دبلوماسية".

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ووفق موقع "والاه" الإسرائيلي، فإن مسؤولين إسرائيليين وبحرينيين سيوقعون على الإعلان في المنامة، برعاية وزير المالية الأمريكي، ستيف منوتشين، ومبعوث البيت الأبيض، آفي بركوفيتش، ومن بين ما سيتناوله الإعلان "إقامة علاقات دبلوماسية كاملة وفتح سفارات".

ولفت مسؤولون إسرائيليون إلى أن "الإعلان المشترك يقع في صفحتين وسيكون نوعا من الاتفاق المؤقت، كما سيكون مرحليا ما بين إعلان التطبيع الذي تم توقيعه في البيت الأبيض في 15 سبتمبر، والتوقيع على اتفاق شامل".

وبحسب الموقع الإسرائيلي "سيكتب في الإعلان المشترك أن الطرفين لن ينفذا أعمالا عدائية ضد بعضهما البعض، وسيعملان على منع أعمال عدائية لطرف ثالث"، وسيشدد الإعلان على أن "كلا الطرفين ملتزمان بالتعايش وثقافة السلام"، وسيحدد الإعلان قائمة لحوالي عشر اتفاقات بمجالات: الاستثمارات، الطيران المدني، السياحة، التجارة، العلوم والتكنولوجيا، جودة البيئة، الاتصالات والبريد، الصحة، الزراعة، المياه، الطاقة والتعاون القضائي".

وبحسب الموقع، فإن "ممثلي البحرين هم من طلبوا أن يوقع في هذه المرحلة على اتفاق مؤقت على شكل إعلان مشترك، لا على اتفاق كامل. وسبب ذلك هو الانتقادات الداخلية في المملكة ضد التطبيع مع إسرائيل والرغبة بالتقدم بشكل تدريجي أكثر من الإمارات".

ولفت الموقع إلى أن إسرائيل وافقت على الطلب البحريني.

وكانت ممثلون عن الإمارات والبحرين وإسرائيل وقعوا على اتفاق للسلام في منتصف سبتمبر الماضي، وذلك برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

المصدر: مكان