الشرطة الفرنسية: مقتل شخص ذبحا في ضواحي العاصمة باريس

قال مصدر بالشرطة الفرنسية يوم الجمعة، إن رجلا قتل إثر تلقيه طعنة في الرقبة في إحدى ضواحي العاصمة باريس بينما أطلقت الشرطة النار على المهاجم.

وصرح المصدر بأن الهجوم وقع في إيراغني سور أويز بباريس، مؤكدا أن الضحية قد تم ذبحه.

وأضاف أن منفذ الهجوم لقي مصرعه إثر إصابته برصاص الشرطة.

وأوضح متحدث باسم الشرطة أن الضحية يمتهن التعليم.

وأفادت وكالة "رويترز" بأن شهود عيان سمعوا المهاجم وهو يصرخ "الله أكبر".

المصدر: رويترز