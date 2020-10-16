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البيت الأبيض: يجب على تايوان التفكير في استراتيجيات لردع الغزو الصيني

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البيت الأبيض: يجب على تايوان التفكير في استراتيجيات لردع الغزو الصيني
Reuters
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قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، الجمعة، إن تايوان يجب أن تبدأ في التفكير في استراتيجيات لردع غزو صيني برا، بعد أن أشار إلى أن الصين حازمة وعدوانية في مناطق مختلفة.

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وقال روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض خلال فعالية لمعهد أسبن: "أعتقد أن تايوان بحاجة إلى البدء في النظر في بعض استراتيجيات منع الوصول إلى المنطقة غير المتكافئة.. وأن تحصن نفسها بطريقة من شأنها ردع الصينيين من أي نوع من الغزو البرمائي أو حتى عملية في المنطقة الرمادية ضدهم." 

وكانت حكومة تايوان نددت مطلع الأسبوع بالصين بعد أن بث التلفزيون الحكومي الصيني فيلما وثائقيا ظهر فيه مواطن تايواني يعترف بزيارة هونغ كونغ لدعم المتظاهرين المناهضين للحكومة هناك.

وبث التلفزيون الحكومي الصيني في ساعة متأخرة من مساء الأحد فيلما وثائقيا يوضح بالتفصيل ما وصفه بأنه اعتراف لموريسون لي الذي اعتقلته الشرطة في شنتشن المجاورة لهونغ كونغ العام الماضي للاشتباه بانتهاكه قوانين الأمن القومي.

ودانت الصين مرارا تايوان، التي تعتبرها إقليما منشقا، لدعمها حركة الاحتجاج في هونغ كونغ، قائلة إن قوى استقلال تايوان وهونغ كونغ متواطئة، فيما تؤكد تايوان أن من واجبها الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان.

المصدر: رويترز

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