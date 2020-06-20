الصين تندد بخطط تايوان توفير حماية "لمثيري الشغب" من هونغ كونغ

قالت الحكومة الصينية إن توفير الحماية "لمثيري الشغب" من هونغ كونغ لن يؤدي إلا إلى الإضرار بشعب تايوان، كما أنه يمثل تدخلا في شؤون المدينة التي تحكمها الصين.

ونددت الصين بخطط تايوان مساعدة من يقرر من سكان هونغ كونغ الهروب إلى تايوان.

وقال مكتب شؤون تايوان الصيني في بيان في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، إن خطة "سلطة الحزب التقدمي الديمقراطي" مؤامرة سياسية للتدخل في شؤون هونغ كونغ وتدمير استقرارها وازدهارها.

وأضاف أن "توفير المأوى واستيعاب الجزيرة لمثيري الشغب والعناصر، التي تثير الفوضى في هونغ كونغ لن يؤديا إلا إلى استمرار إلحاق الضرر بشعب تايوان".

وأشار المكتب إلى أن مؤامرات القوى، التي تدافع عن استقلال هونغ كونغ وتايوان وتسعى أيضا لإلحاق الضرر بصيغة" بلد واحد ونظامان" وتقسيم الأمة لن تنجح على الإطلاق.

وقالت تايوان، الخميس الماضي، إنها ستنشئ مكتبا مخصصا لمساعدة من يفكرون في مغادرة هونغ كونغ، مع تشديد بكين قبضتها على تلك المستعمرة البريطانية السابقة بما في ذلك قانون الأمن الوطني الجديد المزمع.

ويبدأ المكتب الجديد عمله في أول يوليو المقبل، وهو تاريخ يتسم بالحساسية حيث أنه اليوم، الذي سلمت فيه بريطانيا هونغ كونغ للحكم الصيني عام 1997 بموجب صيغة الصين "بلد واحد ونظامان".

المصدر: رويترز