ماكرون: ندعم قبرص واليونان

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن قمة الاتحاد الأوروبي الأخيرة أعادت التأكيد على دعم الاتحاد الأوروبي لقبرص واليونان.

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وأكد ماكرون، اليوم الجمعة، على الاستعداد للحوار مع تركيا بشأن المنطقة البحرية المتنازع عليها في البحر المتوسط.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يزال حريصا على وقف إطلاق النار في الاشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان، في أقرب وقت ممكن.

وأعرب قادة الاتحاد الأوروبي، عن أسفهم لقرار تركيا إرسال سفينة للتنقيب عن الغاز الطبيعي إلى المياه المتنازع عليها في البحر الأبيض المتوسط، وأكدوا أن الاتحاد الأوروبي سينظر في خياراته في ديسمبر.

وكان زعماء الاتحاد الأوروبي قد اتفقوا في الثاني من أكتوبر على إمهال تركيا حتى أوائل ديسمبر قبل النظر في مسألة فرض العقوبات الاقتصادية.

وتريد ألمانيا، التي تقود حتى الآن المحادثات الدبلوماسية مع أنقرة، منح فرصة للحوار بسبب العلاقات التجارية الوثيقة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.

المصدر: رويترز