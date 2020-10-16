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سائق يصرخ في وجه يهودي: "إرتدي قناعك اللعين"

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سائق يصرخ في وجه يهودي:
صورة لخوسيه كروز والرجل اليهودي
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صرخ سائق في وجه رجل يهودي لعدم ارتدائه قناعا في أحد شوارع بروكلين، ثم وصف اليهود بأنهم يمارسون سفاح القربى و يسيئون معاملة الأطفال.

أظهر مقطع فيديو على موقع "إنستغرام" نشره خوسيه كروز، 32 عاما، وهو يقود سيارته عبر متنزه بورو بارك في بروكلين، وهو مجتمع يهودي أرثوذكسي، ثم يصرخ على رجل يهودي يمشي في شارع فارغ، قائلا: "ارتدي قناعك اللعين... ضع قناعك. هناك حالات  كورونا". فما كان من الرجل الا أن إرتدى قناعه.

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وألقى كروز عددا كبيرا من الإهانات المعادية للسامية واتهم المجتمع اليهودي الأرثوذكسي بممارسات "مثيرة للاشمئزاز" بما في ذلك سفاح القربى وإساءة معاملة الأطفال بالختان. واستمر في الادعاء بأنه يعرف أن مزاعمه لها أسس متينة "لأن لدي أصدقاء يهود".

وقد شهدت أجزاء من بروكلين بها عدد كبير من السكان اليهود الأرثوذكس ارتفاعا حادا في حالات الاصابة بكورونا في الأسابيع الأخيرة، مما أدى إلى إجراءات إغلاقات محلية لدور العبادة والمدارس.

المصدر: "Metro"

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