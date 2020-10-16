مقتل 15 شخصا في كمين بباكستان قرب منطقة عالية الأهمية للمصالح الصينية

قتل 15 شخصا في كمين نصبه "إرهابيون" مساء الخميس في إقليم بلوشستان، بجنوب غرب باكستان، لقافلة عمال تابعين لقطاع المحروقات كانت مرفوقة بفرقة حراسة شبه عسكرية.

وقالت صحيفة "ذي تايمز أوف إنديا"، التي نسبت الخبر لضابطين في جهاز الاستخبارات الباكستانية، إن الهجوم الذي تبنته "جبهة تحرير بلوشستان"، التنظيم الانفصالي الذي ينشط في المنطقة منذ عقود، قد أدى إلى مقتل 7 من عمال شركة باكستان لتطوير النفط والغاز و8 من قوات حراسة الحدود الباكستانية الذين كانوا في مهمة تأمين تنقل القافلة.

وأوضحت الصحيفة الهندية أن الكمين تم نصبه في منطقة أورمارا بالقرب من ميناء غوادار على سواحل بحر العرب والذي طورته الصين ويشكل موقعا عالي الأهمية يربط بين بكين وجنوب آسيا ووسطها ضمن الإستراتيجية الصينية المعروفة بطريق الحرير.

المصدر: صحيفة "ذي تايمز أوف إنديا".