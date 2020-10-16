وفاة إسحاق إيلان النائب السابق لرئيس الـ "شين بيت" الإسرائيلي بكورونا

توفي النائب السابق لرئيس جهاز الـ "شين بيت" (الشاباك) الإسرائيلي، إسحاق إيلان، عن عمر ناهز 64 عاما، متأثرا بوباء كورونا بعد إصابته بالفيروس قبل نحو شهر.

ونقل إسحاق إيلان في حالة صحية حرجة إلى المستشفى للعلاج عندما اشتد به المرض، ليفارق الحياة اليوم الجمعة تاركا وراءه أسرة من ثلاثة أطفال ووالدتهم.

كان هذا الضابط الإسرائيلي معروفا في وسطه المهني بـ: "الجورجي"، لأنه من مواليد مدينة سورامي في جمهورية جورجيا السوفيتية السابقة، واسمه الأصلي هو إسحاق ديبراشفيلي.

كان إسحاق إيلان من أشد قادة أجهزة الأمن الإسرائيلية تشددا في التعاطي مع الفلسطينيين، ويتردد عنه في الإعلام الإسرائيلي بأنه المسؤول الأمني الذي استجوب وحقق مع العدد الأكبر من الناشطين الفلسطينيين، ويعرفه جيدا أهل الضفة الغربية وغزة منذ الانتفاضة الأولى.

دعا إسحاق إيلان في الصيف الماضي، عبر صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، إلى إعادة احتلال قطاع غزة، محذرا من القدرات التنظيمية الذكية لقائد حركة حماس في قطاع غزة، يحي السنوار، الذي استطاع، برأيه، ابتكار وسائل مقاومة وتحقيق إنجازات غير مسبوقة بوسائل بدائية بسيطة، وصفها بأنها تعود إلى العصر الحجري.

تجدر الإشارة إلى أن إسحاق إيلان عرف السنوار شخصيا عندما كان الأخير في السجن وتحدث إليه وقال عنه إنه "عدو مر وحكيم وذكي يعرف جيدا الإسرائيليين ويجيد اللغة العبرية".

المصدر: "جيروزاليم بوست" و"معاريف"