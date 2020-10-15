وزير الدفاع الأمريكي السابق يرفض دعم ترامب أو بايدن في الانتخابات

رفض وزير الدفاع الأمريكي السابق جيم ماتيس، تأييد الرئيس دونالد ترامب في الحملة الانتخابية مع أنه خدم في إدارته، داعيا الناخبين إلى اختيار رئيس يتمتع بـ"المؤهلات" ويشعر بـ"العطف".

وقال ماتيس في مؤتمر افتراضي نظمه معهد لوي في سيدني: "سأرفض اقتراحكم دعم مرشح"، وأضاف ممازحا أن "لسان الجنرالات المتقاعدين يجب أن يتقاعد أيضا خلال الحملة الانتخابية".

ولكن الجنرال لم يتردد في تحديد الصفات التي يجب أن يتحلى بها الرئيس، موضحا: "ما أبحث عنه لدى الرئيس هو المؤهلات والعطف".

وأضاف ماتيس: "ما سأنظر إليه هو الطبع والمؤهلات والعطف والتعاطف مع السكان كل السكان".

وأثارت إدارة دونالد ترامب لأزمة الوباء انتقادات حادة من جانب خصومه وكذلك من قبل العلماء وبعض المسؤولين المنتخبين في معسكره، وهو متهم خصوصا بأنه لم يتعاطف مع 216 ألف أمريكي ماتوا بسبب الفيروس، وجميع العاملين في المستشفيات الذين يكافحون منذ فبراير الماضي.

واستقال ماتيس في ديسمبر 2018 بعد يوم من إعلان الرئيس ترامب انسحابا أحاديا من سوريا من دون التشاور مع حلفاء واشنطن في القتال ضد تنظيم "داعش".

واستشهد الخميس بوعد الرئيس الأمريكي الأسبق هاري ترومان بأن يكون "رئيس أولئك الذين لم يصوتوا له"، وهي العبارة التي رددها المرشح الديمقراطي جو بايدن عدة مرات في الأيام الأخيرة لجذب الناخبين المترددين إليه.

وبعد استقالته واجه ماتيس انتقادات حادة من قبل الديمقراطيين لصمته حيال سياسات ترامب وتجنب القضايا السياسية على الرغم من منصبه السابق في الإدارة.

وخرج الوزير السابق في يونيو عن صمته متهما الرئيس خصوصا بالسعي إلى "تقسيم" الولايات المتحدة التي هزتها حركة احتجاج تاريخية.

وكتب الجنرال السابق في مشاة البحرية الأمريكية (المارينز) في بيان وضعته نشرة "ذي أتلانتيك" على الإنترنت ونشرته وسائل إعلام أخرى "في حياتي، كان دونالد ترامب هو أول رئيس لا يحاول لم شمل الأمريكيين ولم يحاول أن يدعي أنه يحاول" القيام بذلك.

وأضاف: "بدلا من ذلك يحاول تقسيمنا"، موضحا "نحن ندفع ثمن عواقب 3 سنوات بدون راشدين في الحكم".

المصدر: "أ ف ب"