الكرملين: نشر قوات حفظ سلام أو مراقبين يمكن فقط بعد موافقة أذربيجان وأرمينيا

جدد الكرملين موقفه من إمكانية نشر قوات حفظ سلام روسية أو مراقبين في منطقة قره باغ، مؤكدا أن ذلك لا يمكن القيام به إلا بموافقة أذربيجان وأرمينيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في تصريح صحفي اليوم الخميس، إن "السؤال الأساسي هنا هو كيف ينظر الطرفان المتنازعان، أي أذربيجان وأرمينيا، إلى هذا الأمر. فأي نشر لأي قوات حفظ سلام أومراقبين ممكن فقط بموافقة الجانبين"، مضيفا أن الجانبين لم يعطيا اي جواب على هذه المسألة.

ويشهد إقليم قره باغ المتنازع عليه بين أذربيجان وأرمينيا، معارك بين الجانبين منذ الـ27 من الشهر الماضي، ورغم إعلان وقف لإطلاق النار، إلا أن القتال والقصف لا يزال متواصلا بين الطرفين، مخلفا عشرات القتلى والجرحى، بينهم مدنيون.

المصدر: تاس