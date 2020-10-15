نتنياهو: اتصالات ترسيم الحدود مع لبنان قد تشكل قاعدة لسلام حقيقي في المستقبل

دعا رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، الحكومة اللبنانية إلى مواصلة الاتصالات لإنهاء قضية الحدود البحرية، معتبرا أن ذلك ربما يشكل قاعدة لسلام حقيقي بالمستقبل.

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وقال نتنياهو: "بدأنا أمس اتصالات مع لبنان للتفاوض حول الحدود المائية لما له دلالة اقتصادية.. أدعو حكومة لبنان إلى مواصلة هذه الاتصالات لإنهاء قضية الحدود المائية ولربما في المستقبل يأتي يوم ليشكل ذلك قاعدة نحو سلام حقيقي".

وكانت إسرائيل قالت أمس الأربعاء إنها ستواصل التفاوض مع لبنان بخصوص الحدود البحرية بينهما بعد انعقاد اجتماع أول قصير بين البلدين في وقت سابق اليوم.

وقال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز في بيان إنه وافق على أن يمضي الوفد الإسرائيلي قدما في المحادثات "لإعطاء فرصة للعملية".

وكان رئيس الوفد اللبناني، أعرب عقب الجولة الأولى من المفاوضات عن تطلعه لإنجاز هذا الملف بمهلة زمنية معقولة.

ومن المرتقب أن يعقد الطرفان جولة ثانية من المحادثات في 28 أكتوبر الجاري.

المصدر: RT