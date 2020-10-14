الأمم المتحدة وواشنطن: محادثات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل كانت مثمرة

أكدت الحكومة الأمريكية ومكتب منسق الأمم المتحدة الخاص بلبنان في بيان مشترك حول إطلاق المحادثات البحرية الإسرائيلية اللبنانية بشأن ترسيم الحدود، أن الجولة الأولى كانت مثمرة.



وجاء في البيان "أن ممثلين من حكومات إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة في 14 أكتوبر لبدء مناقشات تهدف إلى التوصل إلى إجماع على حدود بحرية مشتركة بين إسرائيل ولبنان، وقد تمت المفاوضات بوساطة وتسهيل من قبل الفريق الأمريكي، بقيادة مساعد وزير الخارجية ديفيد شينكر والسفير جون ديروشر، واستضافها منسق الأمم المتحدة الخاص للبنان يان كوبيش".

وأضاف البيان أنه "خلال هذا الاجتماع الأولي، أجرى الممثلون محادثات مثمرة وأعادوا تأكيد التزامهم بمواصلة المفاوضات في وقت لاحق من هذا الشهر".

وكان رئيس الوفد اللبناني، أعرب عن تطلعه لإنجاز هذا الملف بمهلة زمنية معقولة، فيما رفض الوفد اللبناني التقاط صورة تذكارية مع الوفد الإسرائيلي.

ومن المرتقب أن يعقد الطرفان جولة ثانية من المحادثات في 28 أكتوبر الجاري.

المصدر: النشرة