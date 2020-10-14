كورونا يبعد البابا فرنسيس عن المصلين

حافظ البابا فرنسيس على مسافة آمنة بينه وبين الحشود خلال عظته الأسبوعية الأربعاء، قائلا إن القواعد الجديدة للحد من انتشار فيروس كورونا تعني أنه يتحتم عليه التراجع.

إقرأ المزيد

وبدلا من أن يدخل البابا من باب في نهاية القاعة ويشق طريقه بين الحشود، دخل من باب المنصة وابتسم ولوّح للمصلين من مسافة بعيدة.

وقال: "أعتذر لتحيتكم اليوم من بعيد، لكنني أعتقد أنه إذا اتبع الجميع كمواطنين صالحين القواعد التي فرضتها السلطات، سيساعد ذلك في التعامل مع الوباء".

واستأنف البابا البالغ من العمر 83 عاما عظاته الأسبوعية العلنية بعد توقف دام 6 أشهر بسبب عدوى كورونا التي تسببت في وفاة 36200 شخص في إيطاليا.

المصدر: رويترز