تقبيل ومخالطة.. البابا يفاجئ أتباعه في زمن الجائحة

فاجأ بابا الفاتيكان فرانسيس الحشود التي قدمت لتحيته اليوم الأربعاء، بعد أن ظهر من دون كمامة ولم يتردد في مخالطة الناس في إحدى الفعاليات بالفاتيكان.

وشوهد البابا فرانسيس وهو يقبل يد كاهن تم تعيينه حديثا، كما دخل في حديث عن قرب مع زوجين عقدا قرانهما مؤخرا، وتوقف لالتقاط صور "سيلفي" مع الحضور دون أن يرتدي كمامة.

واستأنف البابا لقاءاته الأسبوعية في 2 سبتمبر بعد أن انقطعت منذ مارس الماضي.

يذكر أن المشاركين في لقاءات الأربعاء الماضية خضعوا لفحص درجات الحرارة، غير أنه لم يتم التأكد من أن هذا الإجراء قد تم تطبيقه اليوم، فيما أظهرت الصور أن الكثيرين لم يرتدوا كمامات.

المصدر: "ديلي ميل"