أنقرة: موقف واشنطن تجاه شرق المتوسط متناقض

قالت وزارة الخارجية التركية الثلاثاء، إن موقف واشنطن تجاه الوضع في شرق المتوسط متناقض، وهو نفس التناقض الذي وقعت فيه بعض الدول الأوروبية.

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وأشارت وزارة الخارجية التركية في بيان لها إلى أن "موقف واشنطن يعكس تناقضا جديا وكبيرا فمن جهة ترفض "خريطة إشبيلية" وبنفس الوقت تنتقذ عمل سفينة أوروتش رئيس وهو نفس التناقض الذي وقعت فيه بعض الدول الأوروبية".

وجددت تحميل مسؤولية التوتر في شرق المتوسط لليونان وجمهورية قبرص.

وكانت الولايات المتحدة استنكرت إعلان تركيا استئناف عمليات المسح الزلزالي في شرق المتوسط، متهمة أنقرة بإذكاء التوترات في المنطقة وتعقيد استئناف المحادثات مع اليونان "عمدا".

تجدر الإشارة إلى "خريطة إشبيلية" تعد محور الخلاف الأساسي بين تركيا، واليونان التي تعتبرها أساسا قانونيا لرسم حدودها البحرية في إيجة والمتوسط وهو ما ترى فيه تركيا محاولة لحصارها في شريط ساحلي ضيق والسيطرة على كامل الموارد.

وبموجب الخريطة فإن كافة الجزر اليونانية في بحر إيجة والمتوسط ومهما كان حجمها وقربها من اليابسة التركية فإنها تتمتع بجرف قاري كامل، وهو ما جعل اليونان بموجب الخريطة تسيطر على بحر إيجة وشرق المتوسط تاركة مساحات صغيرة جدا لتركيا التي تتمتع بأطول ساحل على شرق المتوسط.

المصدر: RT