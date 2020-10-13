 
مباشر

واشنطن تندد بتحركات أنقرة في شرق المتوسط وتدعوها للكف عن "الاستفزازات"

أخبار العالم

واشنطن تندد بتحركات أنقرة في شرق المتوسط وتدعوها للكف عن
سفينة "Oruc Reis" التركية للمسح الزلزالي في مياه شرق المتوسط برفقة سفن حربة تركية (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oxho

استنكرت الولايات المتحدة إعلان تركيا استئناف عمليات المسح الزلزالي في شرق البحر المتوسط، متهمة أنقرة بإذكاء التوترات في المنطقة وتعقيد استئناف المحادثات مع اليونان "عمدا".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس في بيان لها اليوم الثلاثاء: "الإكراه والتهديدات والترهيب والنشاط العسكري لن يزيل التوترات في شرق المتوسط. نحث تركيا على إنهاء هذا الاستفزاز المحسوب والبدء على الفور في محادثات استكشافية مع اليونان".

إقرأ المزيد
اليونان تؤكد أن لا محادثات مع تركيا طالما بقيت سفينة التنقيب في مياه متنازع عليها
اليونان تؤكد أن لا محادثات مع تركيا طالما بقيت سفينة التنقيب في مياه متنازع عليها

وكانت البحرية التركية قد أصدرت إخطارا الأحد، أكدت فيه أن سفينة "أوروتش رئيس" ستجري مسحا زلزاليا في شرق المتوسط خلال الـ10 أيام المقبلة، في خطوة تشي بزيادة التوتر مع اليونان.

وأكدت الحكومة اليونانية، اليوم الثلاثاء، أنها لن تشارك في محادثات استكشافية مع تركيا طالما بقيت سفينة التنقيب التركية "أوروتش رئيس" في مياه الجرف القاري لليونان.

ودعا عدد من الدول، منها فرنسا وألمانيا، أنقرة إلى الامتناع عن استفزازات جديدة في شرق المتوسط.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا