واشنطن تندد بتحركات أنقرة في شرق المتوسط وتدعوها للكف عن "الاستفزازات"

استنكرت الولايات المتحدة إعلان تركيا استئناف عمليات المسح الزلزالي في شرق البحر المتوسط، متهمة أنقرة بإذكاء التوترات في المنطقة وتعقيد استئناف المحادثات مع اليونان "عمدا".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس في بيان لها اليوم الثلاثاء: "الإكراه والتهديدات والترهيب والنشاط العسكري لن يزيل التوترات في شرق المتوسط. نحث تركيا على إنهاء هذا الاستفزاز المحسوب والبدء على الفور في محادثات استكشافية مع اليونان".

The U.S. deplores Turkey's announcement of renewed Turkish survey activity in areas where Greece also asserts jurisdiction in the Eastern Mediterranean. We strongly urge Turkey to end this calculated provocation and allow exploratory talks with Greece. https://t.co/Oc8zyJssj6 — Morgan Ortagus (@statedeptspox) October 13, 2020

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وكانت البحرية التركية قد أصدرت إخطارا الأحد، أكدت فيه أن سفينة "أوروتش رئيس" ستجري مسحا زلزاليا في شرق المتوسط خلال الـ10 أيام المقبلة، في خطوة تشي بزيادة التوتر مع اليونان.

وأكدت الحكومة اليونانية، اليوم الثلاثاء، أنها لن تشارك في محادثات استكشافية مع تركيا طالما بقيت سفينة التنقيب التركية "أوروتش رئيس" في مياه الجرف القاري لليونان.

ودعا عدد من الدول، منها فرنسا وألمانيا، أنقرة إلى الامتناع عن استفزازات جديدة في شرق المتوسط.

المصدر: وكالات