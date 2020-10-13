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ألمانيا تحذر تركيا من "الاستفزاز" في شرق المتوسط

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ألمانيا تحذر تركيا من
Reuters
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دعا وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس اليوم الثلاثاء تركيا للكف عن الاستفزاز في النزاع على الغاز في شرق البحر المتوسط، مؤكدا تضامن بلاده مع قبرص واليونان كشريكين في الاتحاد الأوروبي.

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وتزامنت تصريحات ماس مع انطلاق زيارته إلى قبرص واليونان لإجراء محادثات حول الخلاف بينهما وتركيا على التنقيب عن الغاز الطبيعي في شرق المتوسط.

وحث ماس تركيا على أن تظل منفتحة على المحادثات وعلى عدم استئناف التنقيب عن الغاز في المناطق البحرية محل النزاع.

وأبحرت سفينة تركية أمس الاثنين لإجراء مسوح سيزمية في شرق المتوسط، مما دفع اليونان للمطالبة من جديد بفرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي على أنقرة في خلاف بشأن حقوق التنقيب البحرية.

المصدر: "رويترز"

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