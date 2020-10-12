وزير الخارجية الألماني يلغي زيارته إلى تركيا

يتوجه وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى قبرص واليونان يوم الثلاثاء لإجراء محادثات حول الخلاف بينهما وتركيا على التنقيب عن الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط.

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وفي المقابل لن يزور تركيا كما أكدت وسائل إعلام تركية ويونانية، تحدثت عن الزيارة سابقا.

وردا على سؤال عن سبب سفر ماس إلى أثينا ونيقوسيا دون التوجه إلى أنقرة، قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية يوم الاثنين: "قرر الوزير السفر إلى هاتين المدينتين، وهذا ما سيفعله".

وقد يكون القرار مرتبطا بإعلان السلطات البحرية التركية إرسال سفينة الأبحاث "عروج رئيس"، مرة أخرى لمسح زلزالي في شرق المتوسط.

ووصفت وزارة الخارجية اليونانية القرار بـ"تصعيد كبير وتهديد مباشر للسلام والأمن في المنطقة".

وحذر المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، تركيا من استكشاف جديد في المناطق المتنازع عليها قبالة الجزر اليونانية، مضيفا أن ذلك سيكون "مؤسفا للغاية ومن وجهة نظرنا أيضا خطوة غير حكيمة".

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المصدر" د ب أ