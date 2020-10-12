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أنقرة: ليس من حق أثينا الاعتراض على عملنا على بعد 15 كم عن الساحل التركي

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أنقرة: ليس من حق أثينا الاعتراض على عملنا على بعد 15 كم عن الساحل التركي
Reuters Yoruk Isik
سفينة "أوروتش رئيس" التركية (صورة أرشيفية)
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قالت تركيا اليوم الاثنين إن اليونان ليس لها الحق في الاعتراض على أعمال التنقيب التي تقوم بها تركيا في منطقة شرق المتوسط على بعد 15 كيلومترا من برها الرئيسي وفي جرفها القاري.

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وأشارت وزارة الخارجية التركية في بيان لها اليوم الاثنين إلى أن النطاق الذي تعمل فيه سفينة المسح الزلزالي "أوروتش رئيس" يقع على بعد 15 كيلومترا من تركيا و425 كيلومترا من اليونان، و"داخل الجرف القاري التركي حصرا".

وأضاف البيان: "من غير المقبول أن يكون هناك اعتراض على قيام بلادنا، التي لديها أطول ساحل على منطقة شرق البحر المتوسط، بالعمل (في البحر) على بعد 15 كيلومترا من أراضيها".

وتبادلت اليونان وتركيا الانتقادات اللاذعة مرة أخرى اليوم الاثنين بشأن الحقوق البحرية لكل منهما.

وتعهدت أثينا بالضغط على الاتحاد الأوروبي لتفعيل العقوبات على أنقرة بعد انطلاق سفينة "أوروتش رئيس" لإجراء أعمال المسح الزلزالي جنوبي جزيرة كاستيلوريزو اليونانية القريبة من الساحل الجنوبي لتركيا.

المصدر: "رويترز"

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