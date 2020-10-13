 
مباشر

بومبيو: على إيران إنهاء الممارسة غير الأخلاقية والإفراج عن سياماك نمازي

أخبار العالم

بومبيو: على إيران إنهاء الممارسة غير الأخلاقية والإفراج عن سياماك نمازي
AFP
مايك بومبيو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oxj5

لفت وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الى أن اليوم يصادف مرور خمس سنوات على قيام إيران باعتقال سياماك نمازي، "لمجرد كونه مواطنا أمريكيا".

وشدد بومبيو في تصريح كتبه في حسابه على موقع "تويتر" على أن "نمازي رجل بريء... هو ووالده باقر ومراد طهباز يجب ألا يقضيا يوما آخر في الاعتقال. تحتاج إيران إلى إنهاء هذه الممارسة غير الأخلاقية والسماح لهم بالعودة إلى الوطن الآن".

وكانت محكمة إيرانية أصدرت حكما بالسجن لمدة 10 سنوات على سياماك نمازي، الخبير في العلاقات الدولية ومستشار الأعمال ووالده باقر نمازي الموظف السابق في منظمة الأمم المتحدة بسبب "تعاونهما مع الحكومة الأمريكية".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا