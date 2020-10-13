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إجراءات كورونا ترفع معدلات البطالة في بريطانيا إلى 4,5 بالمئة

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إجراءات كورونا ترفع معدلات البطالة في بريطانيا إلى 4,5 بالمئة
AFP
صورة تعبيرية
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أظهرت أرقام رسمية، اليوم، ارتفاع نسبة البطالة في بريطانيا إلى 4,5 بالمئة، حيث يواصل فيروس كورونا التسبب في إلغاء المزيد من الوظائف.

وأعلن المكتب الوطني للإحصاءات في بيان النسبة الجديدة للفترة من يونيو إلى أغسطس والتي تشكل زيادة مقارنة مع معدل بطالة يبلغ 4,1 بالمئة في الفترة من مايو إلى يوليو.

كما تشير التقديرات المبكرة لشهر سبتمبر إلى أن "هناك تغييرا طفيفا في عدد الموظفين في المملكة المتحدة بزيادة قدرها 20 ألف موظف مقارنة بشهر أغسطس".

وأظهرت البيانات أنه منذ بداية الجائحة في المملكة المتحدة في مارس، انخفض عدد الموظفين الدائمين بمقدار صافي 673 ألف موظف.

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يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، شدد يوم الاثنين إجراءات مكافحة الوباء، حيث تشهد المملكة المتحدة ارتفاعا في عدد الحالات بالإضافة الى تسجيل نحو 43 ألف وفاة جراء الفيروس، وهي أعلى حصيلة في أوروبا.

المصدر: AFP

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