كوريا الجنوبية تؤكد على أهمية التضامن الدولي لتحقيق توزيع عادل للقاح كورونا

أكدت السيدة الأولى لكوريا الجنوبية كيم جونغ سوك اليوم الثلاثاء، على أهمية تحقيق توزيع عادل للقاح وعلاج فيروس كورونا بين جميع الدول.

وأشارت كيم جونغ سوك إلى أهمية التضامن الدولي من أجل تحقيق توزيع عادل للقاح كورونا، وأن هذه المسأة أصبحت أولوية قصوى لدى المجتمع الدولي.

وقالت "إن الحكومة الكورية الجنوبية ستبذل جهدها لضمان استفادة الدول الفقيرة والنامية من اللقاح والعلاج"، في خطاب تهنئة ألقته عبر الفيديو بمناسبة انعقاد المنتدى السنوي للدول الشريكة بالمعهد الدولي للقاحات "إي في إي".

وأضافت: "سعى المعهد الدولي للقاحات جاهدا لتحقيق عالم آمن من الأمراض المعدية للجميع على مدار الـ 23 عاما الماضية، وآمل في أن ينضم المزيد من الدول والشركاء المتعاونين إلى جهود المعهد".

وأكدت على أنها كرئيس فخري للجنة دعم المعهد الدولي للقاحات في كوريا الجنوبية، ستبذل قصارى جهدها لتعزيز التضامن والتعاون بين الجميع.

المصدر: "يونهاب"