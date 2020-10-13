هندي كان يبجل ترامب مات بنوبة قلبية بعد أن علم بمرض الرئيس

قالت صحيفة "إنديان إكسبريس"، إن الهندي بوسا كريشنا، الذي جعل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معبودا له، توفي بنوبة قلبية، لأنه لم يستطع تحمل نبأ إصابة الأخير بكورونا.

ونقلت الصحيفة عن أسرة كريشنا، المقيم في الهند، أن المذكور قام عدة مرات بعد إصابة ترامب بفيروس كورونا المستجد،، بنشر مقاطع فيديو عاطفية على "فيسبوك" تمنى فيها للرئيس والسيدة الأولى للولايات المتحدة، الشفاء العاجل.

وقال ابن عم كريشنا، للصحيفة، إن قريبه استيقظ صباح الأحد، وتصرف كالمعتاد ثم سقط جثة هامدة.

من جانبه أكد أحد أقارب الفقيد: "لقد أصيب بالاكتئاب، بعد أن سمع أن ترامب أصيب بفيروس كورونا. لم يأكل إلا قليلا. وعندما أحضرناه إلى المستشفى بعد سقوطه، أعلن الأطباء أنه مات. وسبب الوفاة نوبة قلبية".

وبحسب الصحيفة، بدأ هاجس ترامب يظهر لدى كريشنا قبل حوالي أربع سنوات، بعد أن ظهر الرئيس الأمريكي له في المنام.

المصدر: نوفوستي