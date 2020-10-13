الجيش الأمريكي يغادر أكبر قاعدة له في أفغانستان
Reuters Mohammad Ismail
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بدأت القوات الأمريكية بإخلاء أکبر قاعدة لها فی أفغانستان الواقعة شمال العاصمة الأفغانیة کابل.
وصرح مسؤول إداري فی مجلس الشیوخ الأفغانی بأن القوات الأمريكية بدأت فی تخریب وهدم المباني الموجودة فی قاعدة "بغرام" الجوية ونقل المعدات الی باکستان.
ولقیت عملیة التخریب ونقل المعدات العسكرية الی باکستان نقدا لاذعا من مجلس الشیوخ الذي طالب القوات الأمريكية بتسلیم هذه المعدات الحربیة الی الجانب الأفغاني.
یقع فی القاعدة أشهر معتقل ومطار کانت القوات الأمريكية تنفذ منها جمیع العملیات الجویة فی البلاد.
المصدر: RT