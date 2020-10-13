 
مباشر

الجيش الأمريكي يغادر أكبر قاعدة له في أفغانستان

أخبار العالم

الجيش الأمريكي يغادر أكبر قاعدة له في أفغانستان
Reuters Mohammad Ismail
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oxcp

بدأت القوات الأمريكية بإخلاء أکبر قاعدة لها فی أفغانستان الواقعة شمال العاصمة الأفغانیة کابل.

إقرأ المزيد
ترامب: قواتنا المتبقية في أفغانستان يجب أن تعود إلى الوطن قبل عيد الميلاد
ترامب: قواتنا المتبقية في أفغانستان يجب أن تعود إلى الوطن قبل عيد الميلاد

وصرح مسؤول إداري فی مجلس الشیوخ الأفغانی بأن القوات الأمريكية بدأت فی تخریب وهدم المباني الموجودة فی قاعدة "بغرام" الجوية ونقل المعدات الی باکستان.

ولقیت عملیة التخریب ونقل المعدات العسكرية الی باکستان نقدا لاذعا من مجلس الشیوخ الذي طالب القوات الأمريكية بتسلیم هذه المعدات الحربیة الی الجانب الأفغاني.

یقع فی القاعدة أشهر معتقل ومطار کانت القوات الأمريكية تنفذ منها جمیع العملیات الجویة فی البلاد.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا