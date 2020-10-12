الجوع يتسبب بموت سجين في الكونغو

قال مدير سجن بونيا الرئيسي في الكونغو، إن سوء التغذية والجوع كانا من أسباب موت السجين مونو مبيسا البالغ 18 عاما.

وأشار إلى أنه لم يكن لدى مبيسا زوار لإحضار وجبات الطعام له، وأنه واحد من عشرات السجناء الذين لقوا حتفهم هذا العام في السجن الرئيسي في بونيا.

وأضاف أن "السجون مكتظة ولا يوجد ما يكفي من الطعام".

وقال أصدقاء مبيسا، الذي أدين بالاغتصاب وحكم عليه بالسجن لمدة عام، إنه انزعج من الحكم بشدة ونتيجة لذلك بدأ يفقد وزنه، والقلق والجوع كانا يؤلمانه.

وتقوم الكونغو بوضع الميزانية في السجون للوجبات وفقا لسعة السجن بدلا من عدد المسجونين، لذلك نادرا ما يحصل الذين ليس لديهم أسرة قريبة لإحضار الطعام لهم على أكثر من وجبة واحدة يوميا، ويضطرون إلى الاعتماد على المساعدة الخارجية.

وقال وزير حقوق الإنسان في الكونغو أندريه لايت،"إنها حقيقة لا يمكن إنكارها وهي أن هناك حاجة لبذل جهود أفضل في إدارة السجون في بلادنا".

جدير بالذكر أنه توفي أكثر من 50 سجينا بسبب سوء التغذية في سجن بونيا المركزي منذ بداية العام 2020، وفقا للأمم المتحدة.

المصدر: "رويترز"