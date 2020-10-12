بايدن يهاجم ترامب: لا يعنيه سوى وول ستريت!

قال المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، إن الرئيس دونالد ترامب تعامل بلا مسؤولية مع إصابته بفيروس كورونا، واصفا سلوكه بالمتهور وغير المعقول.

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وهاجم بايدن ترامب معلقا على إصابته بكورونا قائلا: "سلوكه الشخصي المتهور منذ تشخيصه كان غير معقول.. لقد تعامل بإهمال مع الفيروس... ترامب لا يعنيه سوى وول ستريت".

وكان بايدن وجه انتقادات لترامب بسبب تقليله من خطورة فيروس كورونا على الرغم من إصابته به.

وقال بايدن خلال خطاب في إطار حملته في ميامي: "الآن وهو منشغل بنشر تغريدات لحملته الانتخابية. أطلب منه أن يفعل الآتي: استمع للعلماء... ادعم استخدام الكمامات".

وجعل بايدن من طريقة تعامل ترامب مع الجائحة محورا أساسيا لحملته الانتخابية وقال إن إصابة ترامب بالمرض تعيد التأكيد على الحاجة لأخذ هذا الفيروس على محمل الجد.

المصدر: RT