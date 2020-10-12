إسرائيل.. وفيات كورونا تتجاوز الألفين

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الاثنين، أن عدد الوفيات بفيروس كورونا في البلاد تجاوز الألفين، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 1618 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وقالت الوزارة، التي لم تكشف عدد الإصابات الإجمالي منذ بدء تفشي الوباء في إسرائيل، إن العدد الإجمالي للوفيات جراء فيروس كورونا وصل إلى 2016 حالة.

وكشفت المعطيات عن تسجيل 1618 إصابة أمس من أصل 23032 فحصا ومن بين المصابين 827 مريضا بحالة خطيرة و227 يخضعون لأجهزة التنفس.

وأكدت وزارة الصحة الإسرائيلية أن عدد الإصابات النشطة حاليا بلغ 52892 حالة.

المصدر: RT