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اليونان: تركيا تعمل كمخرب للسلام في المنطقة

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اليونان: تركيا تعمل كمخرب للسلام في المنطقة
Reuters Olivier Hoslet/Pool via REUTERS
وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس
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اتهم وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، اليوم الاثنين، أنقرة بالوقوف وراء كل الأزمات والمشكلات في المنطقة. 

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وقال ديندياس، في نهاية اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ: "لقد أتيحت لي الفرصة اليوم لإبلاغ زملائي في المجلس بالأنشطة الجديدة غير القانونية لتركيا داخل الجرف القاري اليوناني، جنوب (جزيرة) كاستيلوريزو".

وأضاف الوزير أنه أوضح لنظرائه الأوروبيين "أن القاسم المشترك في كل المواقف الإشكالية في المنطقة، كقره باغ، وسوريا، والعراق، وقبرص، وجنوب شرق البحر الأبيض المتوسط.. القاسم المشترك هو تركيا". 

وأضاف: "تركيا تعمل كمخرب للسلام والاستقرار في المنطقة، وتعمل ضد القانون الدولي".

المصدر: RT

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