تنزانيا.. اندلاع حريق على جبل كليمنجارو

أعلنت خدمة المتنزهات الوطنية في تنزانيا، أن حريقا اندلع في جبل كليمنجارو بعد ظهر اليوم، مشيرة إلى أن فرق الدفاع المدني تحاول السيطرة عليه.

ونشرت خدمة الحدائق صورة ضبابية على "تويتر"، لما بدا أنه جبل كليمنجارو عليه جيوب من النيران، وكتبت: "اندلع حريق في جبل كليمنجارو عصر اليوم، ولا تزال الجهود جارية لاحتوائه".

Moto umezuka Mlima Kilimanjaro leo mchana na jitihada za kuuzima bado zinaendelea. Taarifa zaidi zitafuatia. #TANAPANEWS BY @PASCALSHELUTETEpic.twitter.com/Jcfj6QlCf8 — Tanzania National Parks (@tzparks) October 11, 2020

وجبل كليمنجارو هو أعلى قمة في إفريقيا، حيث تصل أعلى نقطة فيه إلى 6 آلاف متر فوق سطح البحر.

ويتسلق الجبل سنويا حوالي 50 ألف سائح من مختلف بقاع الأرض.

المصدر: "رويترز"