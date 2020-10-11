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تنزانيا.. اندلاع حريق على جبل كليمنجارو

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تنزانيا.. اندلاع حريق على جبل كليمنجارو
Reuters Katrina Manson
جبل كليمنجارو في إفريقيا
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أعلنت خدمة المتنزهات الوطنية في تنزانيا، أن حريقا اندلع في جبل كليمنجارو بعد ظهر اليوم، مشيرة إلى أن فرق الدفاع المدني تحاول السيطرة عليه.

ونشرت خدمة الحدائق صورة ضبابية على "تويتر"، لما بدا أنه جبل كليمنجارو عليه جيوب من النيران، وكتبت: "اندلع حريق في جبل كليمنجارو عصر اليوم، ولا تزال الجهود جارية لاحتوائه".

وجبل كليمنجارو هو أعلى قمة في إفريقيا، حيث تصل أعلى نقطة فيه إلى 6 آلاف متر فوق سطح البحر.

ويتسلق الجبل سنويا حوالي 50 ألف سائح من مختلف بقاع الأرض.

المصدر: "رويترز"

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