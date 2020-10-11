ترامب: لم أعد أشكل خطرا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لم يعد مصابا بفيروس كورونا، فيما أكد طبيب البيت الأبيض أن الرئيس لم يعد مصدرا لانتقال العدوى.

وصرح ترامب في مقابلة أجرتها معه قناة "فوكس نيوز" اليوم الأحد، بأن الفحوصات التي خضع لها أظهرت أنه لم يعد مصابا وبإمكانه العودة إلى التجمعات الانتخابية دون تشكيل أي خطر على الناس.

وقال إنه "اجتاز أعلى اختبار وأعلى المعايير... يبدو أنني أحظى بمناعة وبإمكاني الخروج من القبو".

بدوره، أصدر طبيب البيت الأبيض شون كونلي الليلة الماضية بيانا أكد فيه أن ترامب لم يعد يعتبر مصدرا لانتقال كورونا، مشيرا إلى أن الرئيس استوفى معايير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية، ما يعني أنه يستطيع الخروج من الحجر الصحي دون تشكيل أي خطر على الناس.

المصدر: وكالات