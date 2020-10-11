مصرع شخصين وجرح اثنين بحادث اصطدام قطارين في تركيا

لقي شخصان حتفهما الأحد وجرح اثنان آخران بحادث اصطدام قطارين في بلدة كالاجيك الواقعة في منطقة إنجيرليك التركية لأسباب لم يتم تحديدها بعد في انتظار نتائج التحقيق.

القطاران اصطدما ببعضهما عند مدخل المحطة بشكل مفاجئ، مما أودى بحياة تقنيي الصيانة اللذين كانا بمحاذاة مكان الحادث.

تجدر الإشارة إلى أن 1492 شخصا توفوا في تركيا جراء حوادث السكة الحديدية بين 2003 و2018 حسب الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة النقل والبنية التحتية.

المصدر: صحيفة "زمان" التركية.