إيران.. زيادة غير مسبوقة في وفيات كورونا والإصابات تتجاوز الـ500 ألف

في زيادة غير مسبوقة، سجلت السلطات الصحية الإيرانية أكثر من 250 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، أثناء موجز صحفي عقدته اليوم الأحد، عن رصد 251 وفاة جديدة جراء الوباء خلال آخر 24 ساعة (مقابل 195 وفاة أمس)، ما يرفع حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 28544 حالة وفاة.

ورصدت السلطات الصحية الإيرانية خلال الساعات الـ24 الماضية 3822 إصابة جديدة بالفيروس التاجي الذي يسبب مرض "كوفيد-19" (مقابل 3875 إصابة أمس)، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي سجلت في البلاد منذ بداية الجائحة 500075، منها 406389 حالة شفاء و4482 مريضا في حالة حرجة يخضعون للعناية المركزة.

وأجري في إيران حتى الآن أكثر من 4.312 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا.

المصدر: RT + فارس