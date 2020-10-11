"جمهورية قره باغ" تدعو روسيا وأرمينيا وإيران لإنشاء تحالف لمحاربة الإرهاب في المنطقة

دعا برلمان جمهوية قره باغ المعلنة ذاتيا اليوم الأحد أرمينيا وروسيا وإيران إلى إنشاء تحالف جديد بهدف محاربة الإرهابيين الدوليين في المنطقة المتنازع عليها.

وحملت "الجمعية الوطنية" في الجمهورية غير المعترف بها دوليا والمدعومة من أرمينيا، في بيان أصدرته اليوم الأحد، تركيا المسؤولية عن الوقوف وراء التصعيد العسكري الأخير في المنطقة المتنازع عليها، واتهمت أنقرة بـ"المساعدة في تسلل إرهابيين دوليين وعناصر لجماعات متطرفة مختلفة من سويا والعراق وليبيا ومناطق أخرى" إلى قره باغ.

[Russian below] ԱՀ ԱԺ-ն կոչ է անում ՌԴ և Իրանի իշխանություններին՝ ստեղծել Հակաահաբեկչական համատեղ կենտրոն Ինչպես... Posted by Armenian unified infocenter/Հայկական միասնական տեղեկատվական կենտրոն on Sunday, October 11, 2020

وأشار البيان إلى تقارير صادرة عن منظمات دولة ووسائل إعلام بهذا الشأن، بالإضافة إلى تصريحات مسؤولين في روسيا وفرنسا وإيران وسوريا، محذرا من أن "الإرهاب الدولي، بعد تكبده هزيمة مدوية في سوريا، يستغل السياسات قصيرة النظر لحكومة باكو ويحاول التموضع في المنطقة وتحويلها إلى بؤرة إرهابية جديدة، ما يشكل خطرا ليس على أمن ووحدة أراضي أرتساخ (أي جمهورية قره باغ) وحدها بل والدول المجاورة، وهي أرمينيا وروسيا وإيران".

وشدد البيان على أن جلب الإرهابيين إلى قره باغ ومراعاتهم هناك يشكل على المدى البعيد خطرا على دول المنطقة والأمن الدولي وسكان أذربيجان نفسها، مشددا على ضرورة إحلال السلام والأمن الإقليميين بما يخدم التعاون بين دول المنطقة في محاربة الإرهاب الدولي.

ودعا البيان أرمينيا وروسيا وإيران إلى إنشاء مركز تنسيق مشتركة بهدف رصد الإرهابيين الدوليين المتسللين إلى قره باغ ووضع خطط لتحييدهم ونقاط تمركزهم وقواعدهم العسكرية.

وناشد البيان الدول الثلاث "إنشاء تحالف مناهض للإرهاب بهدف القضاء على الإرهابيين الذين تسللوا إلى المنطقة وجماعاتهم بشكل سريع وفعال".

وتبادلت أرمينيا وأذربيجان منذ بدء الجولة الأخيرة من التصعيد العسكري في قره باغ الاتهامات بنقل مسلحين من دول أخرى، بالدرجة الأولى من سوريا، إلى منطقة النزاع.

وأكدت عدة دول، منها روسيا وفرنسا وسوريا، وجود مسلحين أجانب في قره باغ.

المصدر: RT