كيم يبكي أثناء إلقائه كلمة أمام شعبه

أجبر البكاء زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، أثناء حديثه عن الصعوبات، التي مرت بها البلاد، على التوقف قليلا عن الكلام وخلع نظاراته، وسط حشد من الناس.

وتحدث زعيم كوريا الشمالية في خطاب بمناسبة الاحتفال بالذكرى 75 لـ"حزب العمال الحاكم"، عن الصعوبات التي تواجهها البلاد، كما أعلن أن بلاده سجلت "صفر" إصابات بفيروس كورونا، متمنيا الصحة للكوريين.

كما أعرب كيم عن أسفه للجنود الذين اضطروا للعمل في مشاريع إعادة الإعمار، بعد أضرار أعاصير وفيضانات شهدتها البلاد في الأشهر الأخيرة.

وأوضح في خطابه بالمناسبة أن الشعب الكوري وضع فيه "ثقة بحجم السماء واتساع البحر، غير أنني لم أستجب لها بالشكل الصحيح، وليس لدي عذر في ذلك".

وأضاف "على الرغم من أنني توليت العمل الجبار للقائد العظيم كيم إيل سونغ والقائد العظيم كيم جونغ إيل وتحملت المسؤولية الجسيمة لحكم البلاد، إلا أنني ما زلت أفتقر للجهد والإخلاص، لذلك لا يزال مواطنونا يعانون تحت وطأة مصاعب الحياة اليومية".

المصدر: RT