إصابات كورونا في كولومبيا تتجاوز الـ900 ألف حالة

أعلنت وزارة الصحة في كولومبيا، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا تجاوز الـ900 ألف حالة، وأنها سجلت 27700 وفاة بالفيروس.

وأعلنت كولومبيا عزلا عاما في مارس استمر أكثر من 5 أشهر.

وبعد ذلك أعلنت السلطات عن مرحلة حجر صحي "اختياري"، تسمح بارتياد المطاعم وتسيير الرحلات الجوية الدولية، في وقت ما زالت فيه الحفلات الموسيقية والمناسبات الكبيرة الأخرى محظورة، كما أن الحدود البرية والمائية مغلقة.

المصدر: "رويترز"