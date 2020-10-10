طالبان تؤيد إعادة انتخاب ترامب

قالت حركة "طالبان" إنها تدعم فكرة إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.

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وفي حواره مع شبكة "سي بي إس" الأمريكية عبر الهاتف، قال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد، إن طالبان "تأمل في أن يفوز ترامب بالانتخابات وينهي الوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان".

وتأتي تصريحات الحركة بعد أيام من إعلان ترامب أن قوات بلاده المتبقية في أفغانستان يجب أن تعود إلى الوطن قبل حلول عيد الميلاد.

وقبل إعلان ترامب، قال مستشاره للأمن القومي روبرت أوبراين، إن الولايات المتحدة ستخفض عدد جنودها في أفغانستان إلى 2500 فرد مطلع 2021.

ومنذ يوليو الماضي، قلصت واشنطن عسكرييها في أفغانستان إلى 4 آلاف فرد.

المصدر: RT + وكالات