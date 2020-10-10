الدنمارك تعدم مئات الآلاف من حيوانات المنك

بدأت السلطات الكندية حملة تستهدف إعدام مئات الآلاف من حيوانات المنك بسبب تفشي فيروس كورونا في العديد من مزارع الفراء الخاصة بهذا الحيوان.

وأوضحت السلطات البيطرية الدنماركية أنه ستتم إبادة الحيوانات في 150 مزرعة خلال عملية ستستمر لأشهر، فيما قالت وسائل إعلام محلية إن العدد الإجمالي للحيوانات التي سيتم إعدامها يفوق مليونا ونصفا.

وكانت الحكومة قالت في 1 أكتوبر إنها تخطط لإعدام ما يصل إلى مليون من حيوانات المنك في مزارع الفراء، لمنع المزيد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتشعر الحكومة بالقلق إزاء انتقال الفيروس بين المنك والبشر بعد ظهور حالات من هذا النوع في هولندا في وقت سابق من هذا العام.

المصدر: وكالات