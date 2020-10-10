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طهران ردا على ترامب: نحن من يختار أسلوب الرد على الجرائم الأمريكية

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طهران ردا على ترامب: نحن من يختار أسلوب الرد على الجرائم الأمريكية
Reuters Raheb Homavandi
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توعدت إيران الولايات المتحدة بـ"الرد على جرائمها"، في معرض تعليقها على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة الموجهة ضد طهران.

وشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، في تغريدة نشرها اليوم السبت على حسابه في "تويتر"، على أن الشعب الإيراني "لا يخشى من الخطاب البلطجي الذي يمارسه نظام الولايات المتحدة المهزوم والخارج عن القانون".

وذكر الدبلوماسي أن الشعب الإيراني لن يدخر أي جهد للدفاع عن عزته، مضيفا: "نحن من يختار أسلوب الرد على جرائم الولايات المتحدة، بما في ذلك عقوباتها السادية والاغتيال الإجرامي للجنرال قاسم سليماني، وهو العدو رقم واحد لتنظيم داعش".

ويأتي ذلك ردا على تهديد ترامب في مقابلة إذاعية بـ"فعل ما لم يفعل من قبل لإيران إذا عبثت بالولايات المتحدة"، وذلك باستخدام عبارة غير لائقة.

المصدر: RT

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