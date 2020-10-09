ترامب: يمكنني الانسجام مع بوتين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن باستطاعته أن يكون على وفاق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وفي حديثه عبر برنامج The Rush Limbaugh Show، أشار ترامب إلى وجود تناغم بينه وبين الرئيس الروسي، مضيفا أنه واثق من أن هذا الشعور متبادل بين الزعيمين.

وأضاف: "لكن أؤكد أنه سيكون من الأسهل عليه (بوتين) أن يتعامل مع هيلاري كلينتون أو جو بايدن".

يشار إلى أن المرشح الديمقراطي الرئاسي جو بايدن، كان أطلق خلال المناظرة الانتخابية على الرئيس الحالي للبلاد دونالد ترامب وصف "جرو بوتين".

وقال بوتين في تصريح تلفزيوني معلقا على هذا الوصف: "حين يحاول شخص ما إذلال أو إهانة رئيس دولة حالي في السياق الذي ذكرتموه، فإنه بطريقة ما يرفعنا وإياكم، بحديثه عن بعض نفوذنا وقوتنا المذهلين. يصب هذا إلى حد ما في المثل الشعبي الذي يقول إن فلانا يصب الماء لمطحنتنا" لتسهيل حركتها".

المصدر: وكالات