 
مباشر

مقتل رهينة سويسرية في مالي

أخبار العالم

مقتل رهينة سويسرية في مالي
Reuters reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/owmq

أعلنت وزارة الخارجية السويسرية عن مقتل مواطنة سويسرية كانت رهينة في مالي لدى جماعة إرهابية.

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أنها أبلغت من قبل السلطات الفرنسية بأن الرهينة التي لم يكشف عن اسمها "قتلت على يد خاطفيها من جماعة نصر الإسلام والمسلم الإرهابية قبل نحو شهر".

وكان في وقت سابق قد أفرج عن عدّة رهائن بمساعدة الحكومة الجديدة في مالي، بينهم الفرنسية صوفي بيترونين التي أعلنت إسلامها فور وصولها إلى فرنسا.

المصدر: "وكالات"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا