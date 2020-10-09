ماكرون يستقبل آخر رهينة فرنسية محررة

استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرهينة المحررة صوفي بترونان في قاعدة فيلاكوبلي الجوية جنوب باريس.

ونشر ماكرون عبر حسابه في "تويتر" تغريدة أعرب فيها عن سعادته وسعادة الفرنسيين برؤية صوفي مجددا، مرحبا بها في وطنها.

وتبادل ماكرون وبترونان بضع كلمات قبل أن يحتضنها أفراد عائلتها، وتوجه الجميع نحو صالة الشرف.

وتم احتجاز صوفي من قبل مجموعات إرهابية في مالي في العام 2016 مع مجموعة من الأوروبيين، وأفرج عنهم بعد الإنقلاب الذي حصل هناك مؤخرا.

تجدر الإشارة إلى أن صوفي أعلنت إسلامها فور وصولها إلى فرنسا.

المصدر:"سويس إنفو"