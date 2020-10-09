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ماكرون يستقبل آخر رهينة فرنسية محررة

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ماكرون يستقبل آخر رهينة فرنسية محررة
Reuters reuters
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استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرهينة المحررة صوفي بترونان في قاعدة فيلاكوبلي الجوية جنوب باريس.

ونشر ماكرون عبر حسابه في "تويتر" تغريدة أعرب فيها عن سعادته وسعادة الفرنسيين برؤية صوفي مجددا، مرحبا بها في وطنها.

وتبادل ماكرون وبترونان بضع كلمات قبل أن يحتضنها أفراد عائلتها، وتوجه الجميع نحو صالة الشرف. 

ماكرون يستقبل آخر رهينة فرنسية محررة
twitter

وتم احتجاز صوفي من قبل مجموعات إرهابية في مالي في العام 2016 مع مجموعة من الأوروبيين، وأفرج عنهم بعد الإنقلاب الذي حصل هناك مؤخرا.

تجدر الإشارة إلى أن صوفي أعلنت إسلامها فور وصولها إلى فرنسا.

المصدر:"سويس إنفو"

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